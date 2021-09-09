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  3. Son dakika | Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden İstanbul ve 6 il için sağanak yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat

Son dakika | Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden İstanbul ve 6 il için sağanak yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat

Son dakika... Meteoroloji 1. Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlayarak akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Vatandaşların yağışların beraberinde getirdiği ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Son dakika | Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden İstanbul ve 6 il için sağanak yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat

Son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretse de güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğünden yapılan sağanak yağış uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası’nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak İstanbul il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Son dakika | Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat

6 İLDE DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son dakika | Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat Son dakika | Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat

Tayfun Altuntaş
Editör
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