Son dakika haberi... M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro hattında seferler durdu.

MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY SEFERLERİ DURDU MU?

Sabahleyin işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu. Metro İstanbul’da yapılan duyuruda, “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında geçici bir süre için seferlerimiz Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey-Oruç Reis istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

M7 METRO SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yetkililer, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, seferlerin saat 09.59 itibarıyla normale döndüğünü duyurdu.

Açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.