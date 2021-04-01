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  3. SON DAKİKA! Metro hattında yangın paniği: Seferler durdu!

SON DAKİKA! Metro hattında yangın paniği: Seferler durdu!

Son dakika haberi... M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle seferler dururken, durakta yoğunluk oluştu.

Son dakika haberi... M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro hattında seferler durdu.

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MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY SEFERLERİ DURDU MU?

Sabahleyin işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu. Metro İstanbul’da yapılan duyuruda, “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında geçici bir süre için seferlerimiz Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey-Oruç Reis istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

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M7 METRO SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yetkililer, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, seferlerin saat 09.59 itibarıyla normale döndüğünü duyurdu.

Açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

 

 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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