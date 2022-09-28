Son dakika | MGK toplantısı sonrası açıklama! Yunanistan'a sert tepki

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika | MGK toplantısı sonrası açıklama! Yunanistan'a sert tepki

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Son dakika | MGK toplantısı sonrası açıklama! Yunanistan'a sert tepki

MGK bildirisinden öne çıkanlar şöyle:

"Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır.

ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz'de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur."

Son dakika | MGK toplantısı sonrası açıklama! Yunanistan'a sert tepki

Son dakika | MGK toplantısı sonrası açıklama! Yunanistan'a sert tepki

Son dakika | MGK toplantısı sonrası açıklama! Yunanistan'a sert tepki

Son dakika | MGK toplantısı sonrası açıklama! Yunanistan'a sert tepki

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