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  3. Son dakika! MHK'da yaprak dökümü! Başkan Ferhat Gündoğdu da istifa etti!

Son dakika! MHK'da yaprak dökümü! Başkan Ferhat Gündoğdu da istifa etti!

Son dakika! Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldığını açıkladı.

Son dakika! MHK'da yaprak dökümü! Başkan Ferhat Gündoğdu da istifa etti!

Son dakika! 13 hakemin ipinin çekilmesiyle başlayan Türk futbolundaki gerilim ve yaprak dökümü durmak bilmiyor. Son olarak, geçtiğimiz günlerde istifasını sunan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyelerin de görevi bıraktığı öğrenildi. 

Son dakika! MHK'da yaprak dökümü! Başkan Ferhat Gündoğdu da istifa etti!

MHK GERİ ADIM ATMADI

Görevlerinden alınan 13 hakem, meseleyi Tahkim Kurulu'na bildirdi. Tahkim Kurulu, hakemlerin görevlerine devam etmesi gerektiğine karar verdi ancak MHK'dan geri adım gelmedi. Yaşanan deprem etkilerinin şikayetleriyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeler istifa etti.

Serdar Tatlı'nın istifasından sonra göreve getirilen Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı 6 ay sürdü. 

Son dakika! MHK'da yaprak dökümü! Başkan Ferhat Gündoğdu da istifa etti!Son dakika! MHK'da yaprak dökümü! Başkan Ferhat Gündoğdu da istifa etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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