Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den idam cezası çıkışı: Kanun teklifi gelirse destek olacağımı ifade ediyorum 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin tartışmalar, Temel Karamollaoğlu'nun seçimlerle ilgili yaptığı açıklama, Karadeniz'deki sel felaketi, orman yangınları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun orman yangınlarıyla ilgili sözleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konularına değinerek değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cüneyt Arkın'ın vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Yüzlerce filme imza atarak milletimizin kalbinde taht kurmuştur. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren hayatı boyunca çizgisini hiç değiştirmeye Cüneyt Arkın, şahsiyetiyle, sanatçı kimliğiyle hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI MEŞRUDUR"

Allah sütü verir ama sütlacı yapacak bizleriz. Cumhur, 2023'te bizatihi varlığına sahip çıkacak, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıkacak. Cumhur İttifakı'nın iktidar yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Seçim 18 Haziran 2023'te yapılırsa bugünden itibaren 356 gün kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli ve şüphe çeken yanı olmayan mutlak adaylığı üzerinde nifak yayan zillet faillerine diyorum ki, yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır, anayasaldır. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN SEÇİM AÇIKLAMASI

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. Biz Sayın Karamollaoğlu'na hayal dünyasında mutluluklar diliyoruz.

Terörle mücadeleye hayır diyenleri acıklı bir son beklemektedir. Hiç durmayacağız, yavaşlamayacağız, fitne tezgahlarını, Türkiye muhaliflerini bertaraf ederek Cumhur İttifakı'nın kutlu zaferine ulaşacağız. Hiç kimse merak etmesin istikbalin kudreti yine büyük Türk milleti olacaktır. Biz nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi adımız gibi bilenleriz. Biz pırıl pırıl parlayan bir geleceğin peşinden koşanlarız.

KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİ

Söz konusu illerimizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaraların süratle sarılarak zararların karşılanacağına inanıyorum. Bir diğer konu da orman yangınlarıdır. Ormanlarımız milli servetimizdir. Ormanlarımızla ilgili pek çok atasözü vardır ve milli hafızada kayıtlıdır. Yaş kesenin baş keseceği, ağaçsız memleketin duvaksız memlekete benzeyeceği hep söylenilmiştir. Ormana kastedenler vatana kastetmişlerdir. Ateşe verenler cinayetle bile izah edilemeyecek kötülüğün faili olmuşlardır. Geçen hafta Marmaris'te 4500 hektarlık ormanlık alan çıkan yangından zarar görmüştür. Yeşile, doğaya, ormana, orman köylülerine ve Türkiyemizin doğal varlığına sabotaj veya saldırıda olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin haklı beklentisidir. Hayat ışığını söndürmek boynumuzun borcudur. Bu tip bir vandallığın olağan karşılanması, akla da ahlaka da insanlık değerlerine de bütünüyle aykırıdır. Aileme kızdım ormanı yaktım açıklaması yapmıştır. Şu şerefsizliğe bakar mısınız? Her canı sıkılan bir yeri yakarsa milli varlığımızı nasıl koruyacağız? Bu vatan düşmanına hangi cezayı verirsek yüreğimiz soğuyacaktır?

Ateşin çocukları isimli PKK'lı teröristlerin sabotajları, tedbirsizlik ve dikkatsizlikler birbirlerine eklemlenerek binlerce hektarlık orman alanımız cayır cayır yanmıştır. Hainler ormanlarımızı ateşe vererek ihanetlerini kusmuşlardır. Dikilecek fidanlarımız vardır ve doğal örtüyü tekrar yeşillendirmek bizim namus konumuzdur.

İDAM CEZASI

Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU ORMAN YANGINLARINI NEREDEN BİLİYORSUN"

Her canlının hakkını gözeten Türk İslam Medeniyeti'nin en önemli değeri adalettir. CHP'nin bu adalet kavrayışından haberi yoktur. Bunların kalpleri taşlaşmış, vicdanları buzlanmıştır. Devlet bütün imkanlarını seferber etmişken Kılıçdaroğlu da husumet seferine çıkmıştır. Tarım ve Orman Bakanımızın kamuoyunu bilgilendirerek yalana direnmesi, İçişleri Bakanımızın çalışmaları bize göre takdire şayandır. 15 uçak, 46 helikopter 12 bin 400 ton suyu alevlerin içine boşaltırken Kılıçdaroğlu durduğu yerde ateşleniyor, adeta neden daha fazla yangın çıkmıyor diye hayıflanıyordu. Kılıçdaroğlu yine çamura yattın, yine sınıfta kaldın, yine su kaynattın. Zillet ittifakının yakasına bu kir yapışmıştır. Kılıçdaroğlu dil sürçmesinden midir yoksa karanlık bir malumattan dolayı mıdır bilinmez, orman yangınını herkes biliyordu demişti. Sayın Kılıçdaroğlu orman yangınlarını nereden biliyorsun? Türkiye orman yangınına mahkum kalmışken, hükümeti kast ederek milletin başına bela olduğu diyen Kılıçdaroğlu öfkesinin kurbanı olmuştur. Sana adil demek, sana milletini ve vatanını seviyor demek hakikate en ağır bühtandır. Türk milleti zemzem diye sunulan zehri açma içmeyecek, demokratik duruşunu 2023 yılının Haziran ayında yapacaktır. Zillet ittifakı unutmasın ki yanlış hesap sayımdan döner.

"TÜRKİYE'NİN HAKSIZLIĞA UĞRAMASI SAHTEKARLIK VE İKİ YÜZLÜLÜKTÜR"

Dünya coğrafyasının farklı bölgelerinde çatışma ve kutuplaşmalar sertleşmektedir. 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Avrupa Birliği zirvesinde kabul edilen kararların önyargılı ithamlar içerdiğine Yunan emellerine hizmet edecek kıvama ulaşması ayıplı ve utanç duyulacak bir çarpıtmadır. Türkiye'nin haksızlığa uğraması sahtekarlık ve iki yüzlülüktür. AB'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki gayri meşru dayatmalara sözcülük yapması sorumsuzluktur. Yunanistan'ın ahlaksız hamlelerine sessiz kalan AB'nin inandırıcılığı kalmamıştır. Türkiye'ye parmak sallamaları namertliktir. Adaları silahlandıran Yunanistan'a itiraz etmeyenlerin Türkiye'yi yargılamaya hakları yoktur. Biz AB'nin lekeli yüzünü, Yunanistan mazlum göçmenlere saldırırken gördük.

"MHP OLARAK İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYE OLMALARINA KARŞIYIZ"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularının oylanması beklenmektedir. MHP olarak İsveç ve Finlandiya'nın pişmanlık emaresi göstermeden, üstelik terörle aralarında kalın bir çizgi çekmeden NATO'ya üye olmalarına karşıyız, karşı duracağız. Türkiye uzun vadeli çıkarlarına asla gölge düşürmeyecektir. Hakkımızı yedirmeyiz, kimsenin hakkına da göz koymayız. Baş veririz fakat asla baş eğmeyiz. Boynumuz kılan incedir ancak büküldüğü hiçbir zaman görülmemiş ve görülmeyecektir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TÜRK OCAKLARI'NIN KURULUŞUNUN 110. YILINDA NE İŞİ VARDIR?"

Türk ocakları göz nurumuzdu, bir nevi mektebimizdi, ilk sevdamızdı. 1931'den 1949 yılına kadar kapalı olduğu dönemi kenara koyarsak 1911'den 25 Mart 2012'den itibaren Türk'ün, Türk milliyetçiliğinin beşiğiydi. Herkes elini vicdanına koyup düşünsün, Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım? Davet ede ede, böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu edilmiştir? Benim sözüm Türk Ocakları'nın 3-5 yöneticisinedir. Bu gaflete nasıl kapıldınız? O salondan mesela Ziya Gökalp yerine Marx'ın görüşlerinin kamuoyuna yansımasını nasıl içinize sindirdiniz? Ben çok üzüldüm, dalıp dalıp uzaklara gittim acaba Türk Ocakları yönetimi hiç mi üzülmedi? Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Kaynağını, Türk İslam ülküsünde bulmuş, Türk milliyetçiliği bizim damarlarımızda dolaşan kanımız, fikir namusudur. Türk Ocakları 110 yıl önce kurulmuştu ama 110 yıl sonra zillete ev sahipliği yaparak bizim ciğerimizi dağlamıştır.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Memur ve emeklilerimizle birlikte asgari ücretlilerimizin enflasyona ezdirilmeyeceğine yürekten inanıyoruz. Milletimizin lehinde olacak her kararın yanında duracağımızın teminatını veriyoruz.