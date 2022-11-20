SON DAKİKA! MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRERK HAYATINI KAYBETTİ

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, akşam saatlerinde rahatsızlanması sonrası yakınları tarafından haber verilmesiyle olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Başkan Öner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öner'in durumunu haber alan MHP Manisa teşkilatı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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SİYASİLERDEN GECE TAZİYE MESAJLARI GELDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı cengiz Ergün, taziye mesajında, “Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, değerli dava arkadaşımız, kıymetli yol arkadaşımız Murat Öner’i kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içindeyiz. İl Başkanımız, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Acımız büyük. Başta ailesi olmak üzere teşkilatımıza ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.” ifadelerine yer verdi.

MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ERKAN AKÇAYIN TAZİYE MESAJI

Manisa İl Başkanımız inançlı ve fedakâr dava adamı, ülkücü duruşu ve kişliğiyle örnek insan değerli kardeşim Murat Öner geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesinin, yakınlarının ve camiamızın başı sağ olsun.

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ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI ÖMER FARUK ÇELİK'İN TAZİYE MESAJI

Cumhur ittifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partimizin Manisa İl Başkanı Murat Öneri bu gece kalp krizi sonucu kaybettik. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Rabbimden Murat Öner Başkanımıza rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.