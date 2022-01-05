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  3. Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasının ardından okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!

Son dakika! Koronavirüsün Omicron varyantının vakaların artmasına neden olmasının ardından yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği konuşulmaya başlanmıştı. Bu konu açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar almamızı gerektirecek bir durum yok. Kurallara daha fazla riayet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!

ÖĞRENCİLER YANIT BEKLİYORDU

Özellikle 2021 sonu itibarıyla yükselişe geçen koronavirüs vaka sayısı, okullarda eğitim gören öğrencilerin panik olmasına neden olmuştu. Bununla birlikte, Türkiye'de de rastlanan Omicron varyantının hızlı bulaşma durumu, velileri de tedirgin etmişti. 

Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği sorunun yanıtı, Bakan Özer'den geldi. Omicron ve koronavirüsün okullarda alarm verilecek bir tehlike taşımadığını belirten Özer, kurallara daha fazla uyulmasına gerektiğine dikkat çekti. 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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