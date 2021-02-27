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  3. Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yüz yüze eğitim 2 Mart'a ertelendi

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yüz yüze eğitim 2 Mart'a ertelendi

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim ve sınavların 2 Mart tarihinde illerdeki salgının durumuna göre başlayacağını açıkladı.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yüz yüze eğitim 2 Mart'a ertelendi

Son dakika... 1 Mart'ta başlayacak olan yüz yüz eğitim ve sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelendi. Konuya ilişkin olarak Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada 1 Şubat'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı kararının alındığı anımsatıldı.

İllerdeki salgın durumuna göre il bazlı kararların alınacağı da belirtilen açıklamanın devamında, Sağlık Bakanlığının verilerini paylaşacağı "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'ın güncellenmiş halinin kabine toplantısında değerlendireceği ifade edilerek,"1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır." denildi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Yüz yüze eğitim 2 Mart'a ertelendi

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi:

 "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. 
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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