Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı atama takviminde değişikliğe gitti!

Son dakika haberi... Yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başlayacak olması nedenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimde değişikliğe gidildi. MEB tarafından alınan yeni karara göre atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınırken, atama sonuçları ise 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak,

Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir."