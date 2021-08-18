Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı atama takviminde değişikliğe gitti!
Son dakika! Milli Eğitim bakanlığı atama takviminde değişikliğe gitti. MEB bu kararın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınırken, atama sonuçları ise 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
Son dakika haberi... Yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başlayacak olması nedenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimde değişikliğe gidildi. MEB tarafından alınan yeni karara göre atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınırken, atama sonuçları ise 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.
Buna göre;
Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak,
Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir."
2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde Değişiklik— MEB (@tcmeb) August 18, 2021
? Tercihler: 29 Ağustos-2 Eylül
?Sonuçlar: 03 Eylül 2021'de ilan edilecek. pic.twitter.com/Maf7DxWVQw