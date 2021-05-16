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  3. Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından kademeli normalleşme açıklaması! Uzaktan eğitim için tarih belli oldu

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından kademeli normalleşme açıklaması! Uzaktan eğitim için tarih belli oldu

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından kademeli normalleşme açıklaması! Uzaktan eğitim için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma süreci sonrasında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinde eğitimin nasıl işleyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından kademeli normalleşme açıklaması! Uzaktan eğitim için tarih belli oldu

ÖZEL OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYABİLECEK

Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır. 

Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığından kademeli normalleşme açıklaması! Uzaktan eğitim için tarih belli oldu

1 HAZİRAN SONRASI İÇİN AÇIKLAMA YAPILACAK

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Tayfun Altuntaş
Editör
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