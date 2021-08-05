SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı: Milas'ta vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye edildi
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurdu.
SON DAKİKA...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadeleri kullanıldı.