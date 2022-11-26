Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir acı haber daha! P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Milli savunma bakanlığı akşam saatlerinde de iki şehidimizin daha olduğunu duyurmuştu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir acı haber daha! P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık şehit oldu!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. milli savunma bakanlığı akşam saatlerinde iki şehidimiz olduğunu duyurmuştu. P.Uzm. Çvş. Mustafa Işık’ın şehit olmasıyla şehit sayımız üçe çıkmış oldu.

3 ASKER ŞEHİT OLDU

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz”. ifadelerine yer vermişti.

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