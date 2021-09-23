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  3. Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından generallerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından generallerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama

5 generalin istifa ettiğine ilişkin çıkan haberler üzerine açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, " Sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak, iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir." değerlendirmesinde bulundular.

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından generallerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama

Son dönemde bazı generallerin istifa ettiklerine yönelik olarak çıkan haberler hakkında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları açıklamada bulundu. 

TSK'da görev yapan personelin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından bu yönde talepte bulunmalarını doğal bir hak olarak değerlendiren kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile ocak-şubat veya temmuz-ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir." açıklamasında bulundular. 

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından generallerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama

İKİ GENERAL İSTİFA ETTİ

Bu kapsamda emeklilik dilekçesi alınması işlemlerinin 31 Ağustos 2021'de tamamlandığını belirten kaynaklar sadece iki generalin  sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu ve  taleplerin kabul edildiğini kaydetti.

Kaynaklar şunları kaydetti:

" Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerini olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK da sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak, iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir. Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır."

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından generallerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama

Tayfun Altuntaş
Editör
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