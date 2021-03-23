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  3. Son dakika | Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Hollanda maçında yok

Son dakika | Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Hollanda maçında yok

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle bu maçın kadrosundan çıkarıldı.

Son dakika | Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Hollanda maçında yok

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'yı konuk edecek olan  A Milli Futbol Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları sebebiyle bu maçın kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

A Milli Takım, 24 Mart Çarşamba akşamı Hollanda, 27 Mart Cumartesi akşamı ise Norveç ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, 30 Mart Salı akşamı ise Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldılar."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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