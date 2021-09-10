Son dakika! Milli takımda Okan Buruk dönemine geçiliyor! Anlaşma sağlandı!

Son dakika haberi...Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in istifa etmesi beklenmiş ancak deneyimli teknik adam istifa açıklamasında bulunmayınca tepki toplamıştı. Bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görülme gerçekleştirilen Şenol Güneş'in karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı TFF tarafından duyuruldu. Ardından teknik adam arayışına giren Milli takımın Okan Buruk ile anlaştığı kaydedildi.

MİLLİ TAKIMIN YENİ HOCASI OLDU

NTV Spor tarafından yapılan habere göre Milli takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu. 47 yaşındaki teknik adam en son Başakşehir'de görev almış ve kulübe tarihindeki İlk şampiyonluğunu yaşatmıştı. Buruk, 29 Ocak 2021 tarihinde İstanbul ekibindeki görevinden ayrıldı. Okan Buruk, kariyerinde ilk kez A milli takımı çalıştıracak