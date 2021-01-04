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  3. Son dakika... Milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

Son dakika... Milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon 2020 yılı Aralık ayında yüzde 1,25 arttı, yıllık bazda ise 14,6 oldu.

Son dakika... Milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların, memur ve emekli vatandaşların merakla beklediği 2020 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada," TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti." denildi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve yüzde 6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Son dakika... Milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim ve yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Son dakika... Milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

418 MADDEDEN 98'İNİN FİYATU DÜŞTÜ, 248 MADDENİN FİYATI ARTTI

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,83 artış gerçekleşti.

Son dakika... Milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı

Tayfun Altuntaş
Editör


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