SON DAKİKA! Mısır'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Son dakika haberi... Mısır'ın Sohag kentinde seyir halindeki iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti. 66 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bölgeye, çevre hastanelerden 36 ambulans gönderildiği ve yaralıların hastaneye sevklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

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Son dakika haberi... Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde, seyir halinde bulunan iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi. 36 AMBULANS GÖNDERİLDİ Kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 36 ambulansın gönderildiği aktarıldı. Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü