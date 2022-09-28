MİT duyurdu! Kırmızı kategoride aranan PKK'lı Sabah Oğur etkisiz hale getirildi!
MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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