MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Şehit diplomatın intikamı alındı!

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Hasan kod adlı Celal Kaya, Sülaymaniye kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından etkisiz hale getirildi.

17 Temmuz 2019'da Erbil’de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi olan Celal Kaya, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet göstermekteydi.

Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden, PKK’nın istihbarat yapılanmasında sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren Kaya’nın liderlik ettiği şebeke, Irak’ın kuzeyinde harekat yapan TSK unsurlarına, PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını yapmaktaydı.

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ADIM ADIM İZLENDİ!

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Kaya’ya dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi.

Birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Celal Kaya’nın faaliyetleri adım adım takip edildi.

Örgütün istihbari ağına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı. Celal Kaya etkisiz hale getirildi.

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