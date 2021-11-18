Son dakika! Haftanın hakem listesi açıklandı! Derbinin hakemi belli oldu!Son dakika | Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Yürütmeyi durdurma kararı reddedildiFETÖ firarisi Hakan Şükür yabancı basına konu oldu! "Dünya Kupası'nın en hızlı golcüsü, şimdi ABD'de Uber sürücüsü!"Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıEv İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıÖldürülen marangoz Abdurrahman Aysu kimdir, nasıl öldü? İşte Abdurrahman Aysu cinayetiGüvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıSipariş Alıcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Sipariş Alıcı Maaşları, Sipariş Alıcı İş İlanlarıHırdavat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıKampüs Tuzla Projesi’ne Ödül! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. 
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın çekirdek kadrosundaki Ali Haydar Kaytan öldürüldü

Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın çekirdek kadrosundaki Ali Haydar Kaytan öldürüldü

Son dakika... MİT ve TSK'nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonunda PKK terör örgütünün kurucuları arasında yer alan Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi. Kaytan'ın cesedini gömen terör örgütü üyelerinin ise infaz edildiği ortaya çıktı.

Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın çekirdek kadrosundaki Ali Haydar Kaytan öldürüldü

Son dakika... Sınır ötesi ve yurt içinde gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın kurucuları arasında yer alan ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın  "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Ali Haydar Kaytan'ı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi. 

Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın çekirdek kadrosundaki Ali Haydar Kaytan öldürüldü

OPERASYONUNUN DETAYLARI

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın çekirdek kadrosundaki Ali Haydar Kaytan öldürüldü

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

 Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesi, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi. Edinilen bilgilere göre Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü. Defin işlemini yapan terör örgütü üyeleri ise infaz edildi. 

KANLI EYLEMLER İÇİN TALİMAT VERDİ

Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın çekirdek kadrosundaki Ali Haydar Kaytan öldürüldü

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT