Son dakika | MİT'ten kritik operasyon: PKK'nın çekirdek kadrosundaki Ali Haydar Kaytan öldürüldü

Son dakika... Sınır ötesi ve yurt içinde gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın kurucuları arasında yer alan ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Ali Haydar Kaytan'ı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.

OPERASYONUNUN DETAYLARI

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesi, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi. Edinilen bilgilere göre Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü. Defin işlemini yapan terör örgütü üyeleri ise infaz edildi.

KANLI EYLEMLER İÇİN TALİMAT VERDİ

Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.