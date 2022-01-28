Son dakika | MİT'ten terör örgütüne büyük darbe: Sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

Melih Gökçek, "Bu haber sonrası ortalık birbirine girecek" dedi, Pandora'nın kutusunu açtı! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun...

İzleyenler aydınlanıyor! Ekrem İmamoğlu, meğer kendini yıllar önce anlatmış! "Ben üzerime alınmam, suçlu da olsam üzerime alınmam"