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  3. Son dakika | MİT'ten terör örgütüne büyük darbe: Sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

Son dakika | MİT'ten terör örgütüne büyük darbe: Sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı( MİT), Irak’ın Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’u etkisiz hale getirdi.

Son dakika | MİT'ten terör örgütüne büyük darbe: Sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

Gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuran MİT, terör örgütü PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde kritik bir operasyona imza attı.

NOKTA ATIŞI OPERASYON

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araç nokta atışı operasyon ile vuruldu. Araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi. 

Öte yandan YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.

Son dakika | MİT'ten terör örgütüne büyük darbe: Sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiSon dakika | MİT'ten terör örgütüne büyük darbe: Sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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