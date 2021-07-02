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  3. SON DAKİKA | Motor arızası yaşayan uçak havalimanına inemeden suya çakıldı

SON DAKİKA | Motor arızası yaşayan uçak havalimanına inemeden suya çakıldı

SON DAKİKA | ABD'deki Havai Adaları'nın başkenti Honolulu'da motor arızası yaşayan uçak suya düştü. Federal Havacılık İdaresi, "Pilotlar motor arızası bildirmiş ve uçağı suya indirmeye zorlandıklarında Honolulu'ya dönmeye çalışıyorlardı" dedi.  

SON DAKİKA | Motor arızası yaşayan uçak havalimanına inemeden suya çakıldı

SON DAKİKA haberi... ABD'deki Havai Adaları'nın başkentinde uçak kazası meydana geldi. İçinde iki kişinin bulunduğu Boeing 737 kargo uçağı, 'motor arızası yaşadıktan' sonra Honolulu açıklarında suya düştü.

İÇİNDE İKİ KİŞİ BULUNUYORDU

İçinde iki kişinin bulunduğu uçak, yerel saatle 01.45 sıralarında Kalaeloa Havalimanı'nın yaklaşık 2 mil açığında Batı Oahu açıklarında düştü. ABD Sahil Güvenlik botu, helikopter ve C-130 uçağıyla kurtarma çalışmaları başlatıldı.  

Ulaştırma Bakanlığı, ABD Sahil Güvenlik'in pilotlardan birini Kraliçe'nin Tıp Merkezi'ne hava yoluyla kaldırdığını, bir kurtarma botunun diğer pilotu kıyıya taşıdığını söyledi.

SON DAKİKA | Motor arızası yaşayan uçak havalimanına inemeden suya çakıldı

PİLOTLAR UÇAĞI SUYA İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Hawaii News Now'ın bildirdiğine göre Transair Flight 810, Honolulu'daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı ve Maui, Kahului'ye gidiyordu.

Federal Havacılık İdaresi, "Pilotlar motor arızası bildirmiş ve uçağı suya indirmeye zorlandıklarında Honolulu'ya dönmeye çalışıyorlardı" dedi.  

SON DAKİKA | Motor arızası yaşayan uçak havalimanına inemeden suya çakıldı

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