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Son dakika | Motorin ve benzine indirim!

Son dakika | Motorin ve benzine indirim! LPG'ye zam

Son dakika | Motorin ve benzine indirim!

Son dakika... 

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.

Son dakika | Motorin ve benzine indirim!

Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

Son dakika | Motorin ve benzine indirim!

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika | Motorin ve benzine indirim!

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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