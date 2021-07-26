Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Teröristler tarafından açılan taciz ateşinde 1 asker şehit oldu

Son dakika haberi... Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu

Şehidimizin acı haberi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına gitti.

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi’nin acı haberi memleketi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi’ye (52) ulaştırıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.