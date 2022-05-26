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  3. Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Üs bölgesine taciz ateşi açıldı! Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Üs bölgesine taciz ateşi açıldı! Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Üs bölgesine taciz ateşi açıldı! Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğu ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Mehmet Meral'in, Yozgat'ın Sorgun İlçesi Büyüktaşlık Köyü nüfusuna kayıtlı Faruk Meral'in oğlu olduğu öğrenildi.

Siirt 3'üncü Komando Tugay emrinde görevli P.Söz .Er Mehmet Meral için İkindi namazına müteakip olarak Sorgun'da düzenlenecek program sonrasında Küçüktaşlık köyünde defnedilecek. 
 

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Üs bölgesine taciz ateşi açıldı! Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Üs bölgesine taciz ateşi açıldı! Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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