Son dakika | MSB açıkladı: Afganistan'da görevini yerine getiren TSK personelinin tahliyeleri tamamlandı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 20 yıl boyunca Afganistan görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığı belirtildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 20 yıl boyunca Afganistan görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize “ülkenize hoş geldiniz” diyoruz. "