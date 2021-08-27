Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım! 'Hepimiz birden sevinebiliriz' diyerek güzel haberi duyurduYasemin Adar kimdir? | Milli güreşçi Yasemin Adar nereli ve kaç yaşında?Milli sporcu Ferhat Arıcan kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Mete Gazoz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Milli okçu Mete Gazoz hayatı, başarılarıBusenaz Sürmeneli kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Boksör Busenaz Sürmeneli başarıları nelerdir?Son dakika | Manisa'da feci kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar varSon dakika | MSB açıkladı: Afganistan'da görevini yerine getiren TSK personelinin tahliyeleri tamamlandıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Kabil'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı...Acı haberi duyurdu! Dünyaca ünlü şarkıcı Pink'in babası Jim Moore yaşamını yitirdi27 Ağustos 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MSB açıkladı: Afganistan'da görevini yerine getiren TSK personelinin tahliyeleri tamamlandı

Son dakika | MSB açıkladı: Afganistan'da görevini yerine getiren TSK personelinin tahliyeleri tamamlandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 20 yıl boyunca Afganistan görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığı belirtildi.

Son dakika | MSB açıkladı: Afganistan'da görevini yerine getiren TSK personelinin tahliyeleri tamamlandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 20 yıl boyunca Afganistan görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize “ülkenize hoş geldiniz” diyoruz. "
303.jpg

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT