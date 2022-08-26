Son dakika! MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Gül Erdoğan
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Son dakika! MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.

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