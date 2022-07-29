Son dakika | MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi! "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor"

Teröristlerin taciz ateşlerine karşılıksız bırakmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza attı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." ifadesi kullanılarak şöyle denildi:
"Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/VuuXYBfwEG