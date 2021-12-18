Son dakika | MSB duyurdu: Komandolar Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG’li teröristi öldürdü!
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadelede PKK/YPG'li teröristlerin hain emellerine izin vermeyen komandolar, teröristlerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!"
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/yiiW3JaQ68