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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 teröristin ateş destek vasıtaları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Mili Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. "

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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