Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 teröristin ateş destek vasıtaları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Mili Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. "
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/ZKJYGKnH3P