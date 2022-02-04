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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor! 

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

 

Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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