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  3. Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle mücadelede tüm hızıyla sürerken Mehmetçik hainlere imkan vermiyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi."

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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