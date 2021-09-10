Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadelede tüm hızıyla sürerken Mehmetçik hainlere imkan vermiyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi."