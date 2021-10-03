SON DAKİKA| MSB duyurdu: Suriye harekat bölgelerinde 148 terörist yakalandı!

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamalardan satır başları şöyle;

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Eylül ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 4’ü büyük, 17’si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

2021 yılında İran sınırında 77 bin 34 şahıs engellenmiş, bin 562 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Eylül ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bin 388 şahıs yakalanmış, 27 bin 686 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil olmak üzere 148 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki Adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan ayrıca Atina Mutabakatı hilafına moratoryum ihlallerini ısrarla sürdürmektedir.

Yunanistan’ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilmekte ve mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir.

(FETÖ) 15 Temmuz 2016’dan itibaren 27 bin 596 personel için ihraç ve idari işlem uygulanmıştır."