Barınma sorunu yaşayan öğrencilere AK Parti'den destek geldi: 'Belediyelerimiz onların hizmetinde'Bambi kafe nerede? Selçuk Yöntem'in tost yediği Bambi Kafe hangi semtte?Müstehcenlikten 5 kez hesabı banlanmıştı! Jenelle bu kez canlı yayında öyle bir şey yaptı ki Twitch partnerliği iptal edildi!Plankton ne demek, TDK'ya göre Plankton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Telefon şarjlarıyla ilgili önemli gelişme! Bütün markalar uygulamak zorunda kalacakDava sonuçlandı! İbrahim Tatlıses'e Fulya Akbay Toprak’ı tehditten hapis cezası verildi!POMEM mülakat sonuçları 2021 | POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Bebeklere koronavirüs aşısı yapılmışBarınamıyoruz dediler provokatör çıktılar! İçişleri Bakanlığı'ndan 'barınamıyoruz' ve 'yurtsuzlar' sloganları ile yapılan eylemlere ilişkin açıklama geldi!Son dakika | MSB, "Geçit vermeyeceğiz" diyerek duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | MSB, "Geçit vermeyeceğiz" diyerek duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

Son dakika | MSB, "Geçit vermeyeceğiz" diyerek duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Geçit vermeyeceğiz!" ifadesiyle yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT