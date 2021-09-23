Son dakika | MSB, "Geçit vermeyeceğiz" diyerek duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Geçit vermeyeceğiz!" ifadesiyle yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."
Geçit vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2021
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/EAVzjHRHUL