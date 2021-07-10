SON DAKİKA | MSB: Hain saldırı girişimi son anda engellendi: 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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