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  3. SON DAKİKA | MSB: Hain saldırı girişimi son anda engellendi: 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB: Hain saldırı girişimi son anda engellendi: 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı hazırlığında olan 4 PKKlı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

SON DAKİKA | MSB: Hain saldırı girişimi son anda engellendi: 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...  Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

SON DAKİKA | MSB: Hain saldırı girişimi son anda engellendi: 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

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