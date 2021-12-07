Son dakika | Muğla Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine dev darbe: 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika... Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir sürat motorunda yapılan aramada 1 tonun üzerine uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Son dakika... Alınan bilgilere göre İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik ve fiziki takibin ardından yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratını elde etti.
TEKNE KIYIYA YANAŞINCA HAREKETE GEÇTİLER
Uyuşturucunun getirileceği bölgeyi tespit eden Jandarma ekipleri Muğla'nın Dalaman ilçesinde tespit edilen sürat teknesinin kıyıya ulaşmasıyla birlikte harekete geçerek baskın düzenledi.
1 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Baskın yapılan teknede 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.