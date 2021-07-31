Son dakika! Muğla'da Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 22.57'de Muğla Datça'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.2 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddeti4.5 olarak duyuruldu. AFAD'ın verilerine göre deprem 3.20 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Kandilli Rasathanesi son depremleri görmek için tıklayınız.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

AFAD son depremleri görmek için tıklayınız.