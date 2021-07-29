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  3. Son dakika! Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika! Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinin ardından Milas ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika! Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Bodrum ilçesi sınırlarına yakın olan Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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