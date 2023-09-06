Son dakika... Muhammed Yakut, MİT tarafından yakalandı!

Son dakika... 14 Mayıs seçimleri öncesi hükümete yönelik yaptığı açıklamalarla gündemi uzun süre meşgul eden Muhammed Yakut, Milli İstihbarat Teşkilat'nın (MİT) operasyonuyla İspanya'da yakalandı. Yakut, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

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Son dakika... Muhammed Yakut, MİT tarafından yakalandı!

Son dakika... 14 Mayıs seçimleri öncesi hükümete yönelik yaptığı açıklamalarla gündemi uzun süre meşgul eden Muhammed Yakut, Milli İstihbarat Teşkilat'nın (MİT) operasyonuyla İspanya'da yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Dünyanın her yerinde aranan Kırmızı bülten aranan Muhammed Yakut, uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilecek.

MİT YAKALADI

Onedio.com'un Patronlar Dünyası isimli internet haber sitesine dayandırdığı habere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Muhammed Yakut’un yerini tespit etti, Türkiye Büyükelçiliği aracılığı ile İspanyol yetkililer ile temasa geçti. İnterpol kırmızı bülten ile aranan Muhammed Yakut’a İspanyol güvenlik güçleri ile birlikte operasyon yaptı.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında ‘Deliler Delisi’ lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut, devlet içerisinde yaşandığını öne sürdüğü ilişkiler ağıyla gündeme geldi.

Muhammed Yakut daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Yakut, 2012'de Körfez ilçesindeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibini kaçırma iddiasıyla gözaltına alındı.

Yakut yayınladığı videolar ile sık sık Peker, Sarallar, Şahinler, Zazalar, Çakıcı, Çakırlar, Atmaca grupları gibi Türkiye’deki mafya yapıları ile ilişkisi olduğunu ifade ediyordu.

Kaynak: onedio & Patronlar dünyası

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