SON DAKİKA! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis şoku!

Son dakika haberi... Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yargılandıkları davada, iki ünlü oyuncu hakkında ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Akpınar ve Gezen'in devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davada bugün görüşpülen 2. celsede, hakkında 'duruşmaya zorla getirilme' kararı bulunan Müjdat Gezen, hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın ardından verilen savcılık mütalaasında, sanık Müjdat Gezen ve sanık Metin Akpınar'ın bir televizyon programında kullandıkları ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan 4 yıldan 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

NE OLMUŞTU?

21 Aralık 2018 tarihinde katıldıkları, Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası isimli programda yaptıkları açıklamalar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Gezen ve Akpınar, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Adli kontrol şartı kapsamında, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek imza vermeleri ve yurt dışına çıkış yasakları bulunan ikili hakkındaki bu karar, bir süre sonra savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

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