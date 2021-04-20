Son dakika | Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'ten istifasını istedi!

Son dakika haberi... Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANTIYA GELMENE GEREK YOK"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı.