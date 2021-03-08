SON DAKİKA! Müyesser Yıldız davasında karar açıklandı: 3 yıl 7 ay hapis!

Son dakika haberi... ODA TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız, kendisine bilgi verdiği iddia edilen astsubay Erdal Baran ve gazeteci İsmail Zeki Dükel'in yargılandığı davada hüküm açıklandı. Müyesser Yıldız'a 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 2 yıl 6 ay ile 'Gizli kalması gereken bilgileri temin etme' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası olmak üzere toplam 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti gazeteci İsmail Zeki Dükel'e 1 yıl 15 gün, Erdal Baran'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ODATV Haber Müdürü Müyesser Yıldız, kendisine bilgi sızdıran astsubay Erdal Baran ve gazeteci İsmail Zeki Dükel hakkında karar açıklandı. Esasa ilişkin savunma yapan Müyesser Yıldız, "Bu dava bir intikam davasıdır. Neyle suçlanırsam suçlanayım böyle olmaya devam edeceğim" dedi.

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Erdal Baran, esasa ilişkin savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini talep etti. Gazeteci İsmail Zeki Dükel ise, kendisinin gazeteci olduğunu belirterek, "Ben gazeteciyim ve bunları yazarım sizler de ertesi gün okur ve yorumunuzu yaparsınız, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Avukat beyanlarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

3 YIL 7 AY 10 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ODATV Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 2 yıl 6 ay, 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri temin etme' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün olmak üzere toplam 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkemede gazeteci İsmail Zeki Dükel'e de 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri temin etme' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Astsubay Erdal Baran'a ise 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 5 yıl 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri temin etme' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet Dükel'e verilen ceza ile Yıldız'a açıklama suçundan verilen cezaları ertelerken, Baran'ın tahliyesine karar verdi.

KAYNAK: SABAH