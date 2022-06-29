Son dakika! NATO'daki mutabakat sonrası Bakan Bozdağ'dan yeni mesaj! "Yeniden yazacağız ve hatırlatacağız"

Son dakika! Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna terörle mücadele bağlamındaki güvensizlik sebebiyle itiraz etmiş ancak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in davetiyle gerçekleşen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson bir araya gelerek, 4'lü görüşme yapmıştı. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve işbirliği ile silah ambargosu olmayacağı garantisini vermişlerdi. NATO vetosunun kaldırıldığı görüşmenin ardından Adalet Bakanı Bozdağ'dan hatırlatma mesajı geldi.

"YAZACAĞIZ, HATIRLATACAĞIZ"

İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadelede Türkiye ile işbirliği yapacağının garantisini vermesinin ardından NATO vetosu sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Finlandiya'dan 33 kişinin dosyalarının beklendiğini hatırlatarak, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.