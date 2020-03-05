Son Dakika: NATO'dan Avrupa Birliği'ne flaş Türkiye uyarısı

Stoltenberg, İdlib'de giderek yükselen gerilim sonrası Türkiye'nin sığınmacıları Avrupa'ya yönlendirmesi sonucu Ankara-Brüksel hattında yaşanan krize ilişkin konuştu.

Stoltenberg, Avrupalılara Türkiye'nin "önemli bir müttefik" olduğunu ifade etti ve "Türkiye ile işbirliği yollarının aranması gerektiğini" belirtti.

Stoltenberg, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Şunu anlamamız gerek. Göçmen ve sığınmacı krizi deyince birlikte başa çıkmamız gereken ortak bir sınamadan bahsediyoruz. Sınırdaki duruma karşı tek yol birlikte çalışmaktan geçiyor" dedi.

"TÜRKİYE PEK ÇOK ALANDA KİLİT ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye'nin sadece terörle mücadele değil, pek çok alanda kilit önem taşıdığına dikkat çeken Stoltenberg, "DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyon çerçevesinde NATO müttefikleri ve NATO, DAEŞ'in elindeki tüm toprakları ve buralardaki insanları özgürleştirmeyi başarabildi. Bunda Türkiye'deki altyapı olanaklarının da rolü oldu" diye konuştu.

Sığınmacılar konusunda yaşanan gerilimde özellikle Fransa Türkiye'ye sert tepki göstermiş, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian mecliste yaptığı konuşmada "Türkiye'nin kimin tarafında olduğuna dair NATO'da dürüst bir tartışmanın zamanı geldiğini" belirtmişti.

Le Drian Çarşamba günkü konuşmasında Türkiye'nin Moskova ile giderek yakınlaştığını, Doğu Akdeniz'de tartışmalı hak iddialarında bulunduğunu ve sığınmacılar yoluyla "şantaj" yaptığını söylemiş, "Biz aynı ittifaktayız. Kimin nerede durduğu, ortak çıkarlarımızın ne olduğu konusunda Türkiye ile kamuoyu önünde derhal samimi ve ciddi bir tartışmaya ihtiyacımız var. Yoksa bunun üstesinden gelemeyeceğiz" demişti.

"NATO GÖRÜŞ AYRILIKLARINI KENDİ İÇİNDE ÇÖZER" MESAJI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in AFP'ye verdiği demecinde "NATO'nun normalde görüş ayrılıklarını kendi içinde çözmek için elden gelen her çabayı gösterdiğini" belirtmesi, Fransız Bakan'ın Türkiye ile ilgili "kamuoyuna açık" tartışma önerisine yanıt olarak değerlendirildi.

Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Stoltenberg'e benzer bir açıklama yaparak "Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Sığınmacılara yardım etmek istiyorsanız Türkiye ile işbirliği yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandı. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkan adaylarından olan Röttgen Paris'te yaptığı açıklamada "Türkiyesiz bir strateji düşünemiyorum. Gerçeklerle yüzleşin. Hoşunuza gitmeyebilir ama Türkiye Avrupa ile Ortadoğu arasında sınır devletidir" diye konuştu.