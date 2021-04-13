SON DAKİKA! NATO'dan Rusya-Ukrayna açıklaması

Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, konuştu. Söz konusu açıklamada sekreter, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini belirtti.

Stoltenberg, bunun Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

"BU YIĞINAK DERHAL SONLANDIRILMALI"

Stoltenberg yapıtığı açıklamada, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir." ifadelerine yer verdi.

Rusya'yı uluslararası sorumluluklarına uymaya davet eden Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz." diye kaydetti.

"NATO, UKRAYNA'NIN YANINDA"

Stoltenberg, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini isteyerek, "NATO Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." diye konuştu.

(AA)