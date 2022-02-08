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  3. Son dakika | Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Son dakika | Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Son dakika... MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden olan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.

Son dakika | Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Son dakika... Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlılarından olan ve İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Nuri Gökhan Bozkır,  Ankara Adliyesi'ne getirildi. Akabinde ise Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Bozkır, tutuklanması talebiyle  nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Hakimlikçe sorgulanan Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika | Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu

NE OLMUŞTU?

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak öldürme" suçlarından yakalama kaydı çıkarılmıştı. 

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçan Bozkır, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi iki kez uzatılmıştı.

Son dakika | Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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