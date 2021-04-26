SON DAKİKA! Nijerya'da askeri konvoya saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Son dakika...Ulusal basında yer alan habere göre, adını vermek istemeyen bir askeri yetkili açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada yetkili, silah taşıyan askeri konvoyun Borno eyaletindeki Maiduguri-Mainok kara yolunda Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Olay, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde meydana geldi. Terör örgütü Boko Haram askeri konvoya saldırı düzenledi ve saldırıda 31 asker hayatını kaybetti.

Adını vermek istemeyen yetkili, "Teröristlerin saldırısında aralarında 1 komutan dahil 31 askeri kaybettik." dedi.

20 BİNDEN FAZLA ÖLÜ VAR

Boko Harak terör örgütünün Nijerya'da 2009 yılından bu yana düzenlediği toplu terör girişimlerinden 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Bölgede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi evinden oldu, göç etmek zorunda kaldı.

(AA)