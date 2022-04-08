Son dakika! Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmemiş! Bakan Koca açıkladı!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Pendik'te annesinin ölüme terk ettiği Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin güncel bilgi verdi. ATT Büşra Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı bebek, talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, beyin ölümü gerçekleştiği söylenmişti. Türkiye ondan gelecek güzel haberi dört gözle bekliyordu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son paylaşımında, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz." ifadelerine yer verdi.