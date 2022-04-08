Son dakika! Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmemiş! Bakan Koca açıkladı!Özgür Özel çiftçiye söyledikleri yalanı itiraf etmek zorunda kaldı! CHP'nin kirli çıkarı Türkiye'yi ayağa kaldırdı!Gaziantep - Trabzonspor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak 2022?Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi!Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2022 Perşembe|07.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıCanlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticilerine önemli mesajlar!Alpay Özalan'dan İYİ Parti ve Meral Akşenere zehir zemberek sözler! "Bu yaptıkları siyaset değil, rezalet!"ATV Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 71. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmemiş! Bakan Koca açıkladı!

Son dakika! Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmemiş! Bakan Koca açıkladı!

Son dakika! Bakan Koca, annesi tarafından terk edilen Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleşmediğini, yalnızca durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Son dakika! Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmemiş! Bakan Koca açıkladı!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Pendik'te annesinin ölüme terk ettiği Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin güncel bilgi verdi. ATT Büşra Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı bebek, talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, beyin ölümü gerçekleştiği söylenmişti. Türkiye ondan gelecek güzel haberi dört gözle bekliyordu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son dakika! Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmemiş! Bakan Koca açıkladı!

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son paylaşımında, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmemiş! Bakan Koca açıkladı!Son dakika! Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmemiş! Bakan Koca açıkladı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
2
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT