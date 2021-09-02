Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! Tatil günleri belli oldu, işte karnelerin verileceği tarih...
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığının, 2021 -2022 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin yaptığı açıklamasına göre eğitim öğretim 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak. Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
Son dakika...Koronavirüs salgını nedeniyle aksayan yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, yeni 2021-2022 eğitim takvimini açıkladı. MEB'in Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak ve karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
İŞTE TATİL TARİHLERİ
1. Dönem ara tatili: 15-19 Kasım
Yarıyıl tatili: 24 Ocak - 4 Şubat 2022
2. Dönem ara tatili: 11-15 Nisan 2022
Karne dağıtımı: 17 Haziran 2022
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi— MEB (@tcmeb) September 2, 2021
?Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
?️1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
?️Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
?️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
?Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV