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  3. Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! Tatil günleri belli oldu, işte karnelerin verileceği tarih...

Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! Tatil günleri belli oldu, işte karnelerin verileceği tarih...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığının, 2021 -2022 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin yaptığı açıklamasına göre eğitim öğretim 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak. Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Son dakika...Koronavirüs salgını nedeniyle aksayan yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, yeni 2021-2022 eğitim takvimini açıkladı. MEB'in Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak ve karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

İŞTE TATİL TARİHLERİ

1. Dönem ara tatili: 15-19 Kasım

Yarıyıl tatili: 24 Ocak - 4 Şubat 2022

2. Dönem ara tatili: 11-15 Nisan 2022

Karne dağıtımı: 17 Haziran 2022

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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