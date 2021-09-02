Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! Tatil günleri belli oldu, işte karnelerin verileceği tarih... Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığının, 2021 -2022 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin yaptığı açıklamasına göre eğitim öğretim 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak. Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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