Son dakika! Ordu Korgan'da aile katliamı! Tartıştığı annesini, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ağır yaraladı

Son dakika... Edinilen bilgilere göre olay Korgan ilçesinde meydana geldi. 14 yaşında olan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk sabah saatlerinde ailesiyle fındık bahçesine gitme konusu üzerine tartışma yaşadı. Daha sonra polis olan babasının tabancasını alan çocuk, annesi, anneannesi ve ağabeyi ve babasına silahla ateş etti.

ANNE, ANNEANNE VE AĞABEY ÖLDÜ, BABA AĞIR YARALANDI

Olayda anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybederken baba ile ağır yaralı olarak evden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan baba, Fatsa Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.