Son dakika! Ordu Korgan'da aile katliamı! Tartıştığı annesini, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ağır yaraladı
Son dakika... Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, fındık bahçesine gitme nedeniyle ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası polis olan babasının silahını alan çocuk, ailesine kurşun yağırdı. Olayda, çocuğun annesi, anneannesi ve ağabeyi hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı.
Son dakika... Edinilen bilgilere göre olay Korgan ilçesinde meydana geldi. 14 yaşında olan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk sabah saatlerinde ailesiyle fındık bahçesine gitme konusu üzerine tartışma yaşadı. Daha sonra polis olan babasının tabancasını alan çocuk, annesi, anneannesi ve ağabeyi ve babasına silahla ateş etti.
ANNE, ANNEANNE VE AĞABEY ÖLDÜ, BABA AĞIR YARALANDI
Olayda anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybederken baba ile ağır yaralı olarak evden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan baba, Fatsa Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.